Pierpaolo Pretelli non si ferma: ecco un’altra novità (Di venerdì 15 luglio 2022) L’ex gieffino e speaker radiofonico Pierpaolo Pretelli annuncia una nuova data: lo showman non si ferma più Prosegue il momento d’oro di Pierpaolo Pretelli. Il fidanzato di Giulia Salemi, che nel corso della serata di ieri giovedì 14 luglio si è esibito a Lagonegro in Basilicata, domani sera sarà atteso da una nuova data in cui potrà sfoggiare le sue doti da deejay davanti a una folta folla. Tanti giovani come sempre al seguito del secondo classificato del GF Vip 5, che ha divertito e fatto scatenare i suoi seguaci. E domani sera si replica, anche se la location sarà differente ma non per questo meno calorosa in termini di accoglienza. Pretelli risalirà l’Italia per tornare al nord, precisamente vicino Pavia, a Broni. E’ lì che Pierpaolo è atteso da una nuova, grande ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 luglio 2022) L’ex gieffino e speaker radiofonicoannuncia una nuova data: lo showman non sipiù Prosegue il momento d’oro di. Il fidanzato di Giulia Salemi, che nel corso della serata di ieri giovedì 14 luglio si è esibito a Lagonegro in Basilicata, domani sera sarà atteso da una nuova data in cui potrà sfoggiare le sue doti da deejay davanti a una folta folla. Tanti giovani come sempre al seguito del secondo classificato del GF Vip 5, che ha divertito e fatto scatenare i suoi seguaci. E domani sera si replica, anche se la location sarà differente ma non per questo meno calorosa in termini di accoglienza.risalirà l’Italia per tornare al nord, precisamente vicino Pavia, a Broni. E’ lì cheè atteso da una nuova, grande ...

Pubblicità

mattarella6 : @Radio105 @radiodeejay @RadioR101 @rtl1025 @RDS_official @RadioItalia @RaiRadio2 @KissKissItalia @RadioRadioWeb DAT… - sonounavittima : @stopwoooork pierpaolo pretelli - Ileniacap1972 : Jukebox + Pierpaolo pretelli connubio perfetto ?? #prelemi - cercasivastit : @CarlaIcardi la vostra agenzia aveva collaborato già per un progetto simile con mikado per la canzone di Pierpaolo… - 361_magazine : In arrivo una serata speciale per Pierpaolo -