Oggi la sentenza del processo per l'omicidio Mollicone (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - È prevista nel pomeriggio di Oggi la sentenza del processo per l'omicidio di Serena Mollicone, la diciottenne di Arce uccisa nel 2001, secondo l'ipotesi della Procura di Cassino, nella caserma dei Carabinieri del piccolo paese ciociaro. A finire sotto processo con l'accusa di omicidio volontario ed occultamento di cadavere sono stati l'ex comandante della caserma, il maresciallo Franco Mottola, la moglie Anna Maria ed il figlio Marco. A carico dell'ex sottufficiale la Procura ha chiesto una condanna a 30 anni di carcere; 24 anni per il figlio e 21 anni per la moglie. Sotto processo anche l'ex vicecomandante, Vincenzo Quatrale, accusato di concorso in omicidio (la ricbiesta di condanna a suo carico è stata di 15 anni di ... Leggi su agi (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - È prevista nel pomeriggio diladelper l'di Serena, la diciottenne di Arce uccisa nel 2001, secondo l'ipotesi della Procura di Cassino, nella caserma dei Carabinieri del piccolo paese ciociaro. A finire sottocon l'accusa divolontario ed occultamento di cadavere sono stati l'ex comandante della caserma, il maresciallo Franco Mottola, la moglie Anna Maria ed il figlio Marco. A carico dell'ex sottufficiale la Procura ha chiesto una condanna a 30 anni di carcere; 24 anni per il figlio e 21 anni per la moglie. Sottoanche l'ex vicecomandante, Vincenzo Quatrale, accusato di concorso in(la ricbiesta di condanna a suo carico è stata di 15 anni di ...

