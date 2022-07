Medico in sala operatoria abusa della paziente durante il parto (Di venerdì 15 luglio 2022) È stata violentata subito dopo essere stata anestetizzata mentre stava per partorire il figlio che portava in grembo. È la terribile storia che arriva direttamente dal Brasile. Un Medico di 31 anni, Giovanni Quintella Bezerra, è stato arrestato lunedì 11 luglio 2022 dopo essere stato incastrato da un video, presente anche sul web, che lo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 luglio 2022) È stata violentata subito dopo essere stata anestetizzata mentre stava perrire il figlio che portava in grembo. È la terribile storia che arriva direttamente dal Brasile. Undi 31 anni, Giovanni Quintella Bezerra, è stato arrestato lunedì 11 luglio 2022 dopo essere stato incastrato da un video, presente anche sul web, che lo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

