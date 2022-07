Insalata in busta, puoi davvero consumarla senza lavarla? (Di venerdì 15 luglio 2022) Siamo abituati a comprare Insalata in busta che consumiamo senza risciacquare. Questa procedura è igienicamente corretta? Comprare l’Insalata in buste è molto pratico. La verdura si presenta già tagliata e lavata, pronta all’uso. Le buste inoltre presentano mix di insalate molto allettanti e dall’aspetto colorato e appetitoso. Ai fini della salute, l’Insalata oltre ad essere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 15 luglio 2022) Siamo abituati a comprareinche consumiamorisciacquare. Questa procedura è igienicamente corretta? Comprare l’in buste è molto pratico. La verdura si presenta già tagliata e lavata, pronta all’uso. Le buste inoltre presentano mix di insalate molto allettanti e dall’aspetto colorato e appetitoso. Ai fini della salute, l’oltre ad essere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

uerterina : @siporcuba @rev24_ Avevo letto “oggi ho freddo”. Io oggi insalata dalla busta e pesche - Supergiu_lia : La pervicacia con la quale guardo programmi come Quattro Ristoranti giudicando severamente pietanze accostamenti e… - high0per : Se c’è tanto limone nell’insalata non guardo in faccia a nessuno e mi mangio una busta intera - Eleonor_Ce : @Frances_Mengela A casa mia questo periodo si chiama #totofreezer ?? Stasera polpette della nonna cotte senza sconge… - Lucafale : @SandraQuellen Sono anche io più così, l'insalata in busta non manca mai ;) -