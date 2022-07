“Giustizia per Paciolla”, a Napoli la chiedono anche i Regeni (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel giorno del verdetto della Cassazione sulla prosecuzione del processo a carico dei presunti assassini di loro figlio, i genitori di Giulio Regeni sono a Napoli per manifestare solidarietà ai familiari di Mario Paciolla, il giovane napoletano, assassinato nel 2020 in Colombia durante l’esercizio delle sue funzioni di volontario delle Nazioni Unite in circostanze mai chiarite. Nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, nel centro di Napoli, Paola e Claudio Regeni sono insieme a Anna e Pino Paciolla, al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al senatore Sandro Ruotolo, a giornalisti, attivisti dei diritti umani, esponenti del mondo della cultura, musicisti come Eugenio Bennato. “Chiediamo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nel giorno del verdetto della Cassazione sulla prosecuzione del processo a carico dei presunti assassini di loro figlio, i genitori di Giuliosono aper manifestare solidarietà ai familiari di Mario, il giovane napoletano, assassinato nel 2020 in Colombia durante l’esercizio delle sue funzioni di volontario delle Nazioni Unite in circostanze mai chiarite. Nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, nel centro di, Paola e Claudiosono insieme a Anna e Pino, al sindaco di, Gaetano Manfredi, al senatore Sandro Ruotolo, a giornalisti, attivisti dei diritti umani, esponenti del mondo della cultura, musicisti come Eugenio Bennato. “Chiediamo ...

