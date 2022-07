Gabriel Garko | la sua festa per i 50 anni è stata clamorosa | spuntano gli inediti scatti

(Di venerdì 15 luglio 2022)ha spento 50 candeline e, durante il suo vip party a Roma, si sono potuti scorgere molti volti noti. Un vero sex symbol, amato soprattutto dal pubblico femminile,è sempre in continuo movimento, senza fermarsi mai. Infatti, si parla di un nuovo progetto per il cinema, dal titolo Vacanze in Famiglia, nuovo film di Natale, accanto a Massimo Boldi. E’ stato proprio quest’ultimo a rivelare alcuni dettagli in merito, tramite intervista a Fanpage.– Altranotizia (Fonte: Google)Ma, oltre all’aspetto lavorativo, grande traguardo per l’attore che, in questi giorni, ha compiuto mezzo secolo di vita. Doveroso festeggiare, organizzando così un party privato e invitando la crème de la crème dello showbiz. Tanti personaggi pubblici e in ...

Pubblicità

infoitcultura : Massimo Boldi: Nel prossimo film faccio coppia con Gabriel Garko - infoitcultura : Massimo Boldi insieme a Gabriel Garko: l'annuncio ufficiale - UfficialeY : Gabriel Garko ?? Appena a Festaggiato ???? Suo Compleanno ?? - GossipNews_it : Gabriel Garko festeggia 50 anni con amici - grissino78 : @H0PESTR0M Gabriel Garko? Nn sapevo si fosse dato al calcio -

Grandi novità in arrivo per. L'attore originario di Torino è atteso da una importante avventura, come confermato dal collega e noto attore Massimo Boldi . Nel corso di una intervista concessa al portale Fanpage , ...Parliamo dei nomi certi accanto ai nomi di grandi donne scenderanno in pista Iva Zanicchi, Marta Flavi,e Nancy Brilli. A questi per ultimo si è aggiunto un altro grandissimo ...Arriva un nuovo film per Gabriel Garko: sarà nell'ultima fatica di Massimo Boldi Grandi novità in arrivo per Gabriel Garko. L'attore originario di Torino ...Antonino Spinalbese ha mandato messaggi segreti alla conduttrice L'ultimo gossip Dal momento in cui Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati ufficialmente ne sono state dette di ogni colore sul ...