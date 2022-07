Enzo Iacchetti, torna a parlare di “Sanremo”: “Sarei andato a fare il cantante vero” (Di venerdì 15 luglio 2022) Enzo Iacchetti, classe 1952, è un comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante e attore italiano. Dal 1994 conduce con Ezio Greggio il “telegiornale satirico” Striscia la Notizia, di cui è uno dei volti storici. Anche il noto conduttore Tv aveva un sogno quello di cantare sul palco dell’Aristo. In un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv, Enzo Iacchetti è tornato a parlare del suo desiderio di partecipare al Festival di Sanremo. Già in passato, l’attore aveva tuonato contro la kermesse canora, che aveva scartato i suoi brani. Ora però ha confidato di avere accantonato l’idea di provare questa esperienza da cantante.



