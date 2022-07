Da Draghi a Mattarella | i meme più divertenti sulla crisi di governo - Cronaca - quotidiano net

(Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 luglio 2022 - Social e web inondati daidi. Protagonisti il presidente della Repubblica Sergioe Mario, ieri per due volte faccia a faccia in una ...

Pubblicità

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale il Presidente del Consiglio Mario #Draghi, il comunicato: - TgLa7 : ????#Governo: #Mattarella respinge dimissioni di #Draghi ???? - Agenzia_Ansa : FLASH | Mattarella respinge dimissioni Draghi. #ANSA #MarioDraghi - Plasticgo : RT @GianniCuperIoPD: Mattarella respinge le dimissioni di Draghi perché non si trovano più giovani che vogliono fare il presidente del cons… - Perla19733917 : RT @ItalicaTestudo: La BANANA DELLA SETTIMANA?? va ai signori #GraziePresidenteConte che pensano che l'addio di #Draghi sia cosa fatta L'ing… -

... il presidente del Consiglio Marioha rassegnato le dimissioni poi respinte dal presidente della Repubblica Sergio. Mercoledì il premier si presenterà alle Camere per discutere ...... Marioha rassegnato le dimissioni da capo del governo davanti al presidente della repubblica Sergio. Quest'ultimo le ha respinte esi ripresenterà mercoledì davanti al ...Tuttavia il bluff del Movimento 5 Stelle non è riuscito: il non voto alla fiducia al decreto Aiuti ha costretto il premier Mario Draghi a rassegnare le dimissioni (anche se, al momento, congelate dal ...La crisi di governo è aperta. Da una parte si guarda al calendario con Mario Draghi che si presenterà al parlamento mercoledì prossimo per le sue comunicazioni dopo le dimissioni spinte dal presidente ...