Crisi di Governo: cosa è successo e come è andata tra Draghi e Mattarella

Il Presidente della Repubblica ha poi respinto le dimissioni Mario Draghi, nel tardo pomeriggio di ieri, 14 luglio, ha rassegnato le sue dimissioni come premier del paese. Queste le sue parole: «Per me questa esperienza è esaurita. Non ci sono le condizioni per andare avanti.Non avrei più l'agibilità politica per proseguire». Poi però le dimissioni sono state rifiutate del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un rifiuto che però non cambia le cose. Mercoledì 20 Draghi ribadirà la sua intenzione di non andare avanti, non ovviamente per contrasti con Mattarella. Si parla così di una definitiva caduta con le elezioni possibili il 10 ottobre. Nel pomeriggio di ieri, prima delle dimissioni c'era stato un colloquio con Mattarella e poi il CDM convocato per le 18 quando è arrivato ...

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - Gino16949609 : RT @andreavianel: Il possibile termovalorizzatore di Roma fa cadere il governo italiano nel momento più complicato e drammatico (guerra, pa… - Gino16949609 : RT @udogumpel: Mi vedo impossibilitato a spiegare al mio pubblico in Germania le ragioni della 'crisi di governo' innescata da #Conte. In… -