Covid, indice Rt in calo ma otto regioni a rischio alto – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 15 luglio 2022) L'indice di contagio Rt in calo per la prima volta dopo settimane. Ma incidenza ancora in salita. E soprattutto: otto regioni classificate a rischio alto di progressione della pandemia, 13 a rischio moderato e nessuna a rischio basso. Questi i dati salienti del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus. I numeri dicono che l'indice di contagio Rt, che resta comunque sopra la soglia epidemica, è in discesa: 1,34 (con range 1,30-1,40) rispetto all'1,40 della settimana precedente. Sale invece l'incidenza settimanale a livello nazionale e passa da 1.158 ogni 100.000 abitanti da 1.071 ogni 100.000 abitanti. Il report aggiunge che sono in lieve crescita i casi ...

