Bridgerton, Regé - Jean Page: 'Non tornerò, non mi interessa se mi sostituiranno' (Di venerdì 15 luglio 2022) Bridgerton , la stella Regé - Jean Page non tornerà neanche nella terza stagione. Nonostante la serie di Netflix lo abbia trasformato in un sex symbol a livello mondiale, l'attore britannico non ha ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 luglio 2022), la stellanon tornerà neanche nella terza stagione. Nonostante la serie di Netflix lo abbia trasformato in un sex symbol a livello mondiale, l'attore britannico non ha ...

Bridgerton, Regé - Jean Page: 'Non tornerò, non mi interessa se mi sostituiranno' Tutto quello che sappiamo sul cast e sul duca di Hastings Bridgerton, Regé - Jean Page: 'Esperienza chiusa' In una sola stagione, la prima, Regé - Jean Page ha conquistato il pubblico femminile di ... Bridgerton, Regé Jean - Page è favorevole a un'eventuale sostituzione di Simon Basset Serie TV Bridgerton, Regé Jean - Page è favorevole a un'eventuale sostituzione di Simon Basset Di Alessandra Chiaradia - 15 Luglio 2022 1 La star di Bridgerton Regé - Jean Page ammette che non gli dispiacerebbe se il suo personaggio, Simon Basset, Duca di Hastings, venisse reinterpretato da un altro attore nelle prossime stagioni.