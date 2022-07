Alberto Del Rio: “Io in WWE? Ora che ho dimostrato l’innocenza non dovrebbero avere più dubbi” (Di venerdì 15 luglio 2022) L’ex Superstar della WWE Alberto Del Rio rimane una figura molto controversa nel mondo del wrestling. Intorno a lui tanti scandali piccoli e grandi, tra liti, arresti, violenze e accuse molto gravi, che per ora sembrerebbero essere alle spalle. Il figlio del leggendario Dos Caras continua a mandare messaggi, non troppo velati, alla WWE, accennando ad un suo ritorno per l’anno prossimo “Sono stato fregato da qualcuno” Parlando con Riju Dasgupta, l’ex campione del mondo ha raccontato che la WWE starebbe pensando da tempo a lui, lasciando intendere che ci sono stati dei sondaggi per farlo tornare: “Dovremo vedere amico, so che hanno fatto, hanno fatto il mio nome, so che hanno parlato di me e hanno fatto delle ipotes ‘Ehi, e se, e se, e se? Beh, io dico, per favore, smettiamola con i “se” quello che ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 15 luglio 2022) L’ex Superstar dellaDel Rio rimane una figura molto controversa nel mondo del wrestling. Intorno a lui tanti scandali piccoli e grandi, tra liti, arresti, violenze e accuse molto gravi, che per ora sembrerebbero essere alle spalle. Il figlio del leggendario Dos Caras continua a mandare messaggi, non troppo velati, alla, accennando ad un suo ritorno per l’anno prossimo “Sono stato fregato da qualcuno” Parlando con Riju Dasgupta, l’ex campione del mondo ha raccontato che lastarebbe pensando da tempo a lui, lasciando intendere che ci sono stati dei sondaggi per farlo tornare: “Dovremo vedere amico, so che hanno fatto, hanno fatto il mio nome, so che hanno parlato di me e hanno fatto delle ipotes ‘Ehi, e se, e se, e se? Beh, io dico, per favore, smettiamola con i “se” quello che ...

