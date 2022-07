WhatsApp, lo stato vocale è in arrivo: conferme dall’ultima beta (Di giovedì 14 luglio 2022) Si parla di novità in casa WhatsApp e, come sempre, queste ultime passano in primis dal canale beta dell’app di IM più utilizzata al mondo. Tra le feature che presto potremo vedere sull’app c’è il cosiddetto “stato vocale”. stato vocale su WhatsApp – 140722 www.computermagazine.itLa versione 2.22.16.3 di WhatsApp beta porta con sé una novità che in un futuro non troppo lontano potrebbe giungere nella versione pubblica dell’app di Meta. Come al solito a fornire i dettagli in super anteprima con screenshot e quant’altro ci hanno pensato i colleghi di WAbetaInfo, sempre sul pezzo quando si parla di WhatsApp e novità ad esso connesse. Il popolare servizio di messaggistica istantanea sembrerebbe essere ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Si parla di novità in casae, come sempre, queste ultime passano in primis dal canaledell’app di IM più utilizzata al mondo. Tra le feature che presto potremo vedere sull’app c’è il cosiddetto “”.su– 140722 www.computermagazine.itLa versione 2.22.16.3 diporta con sé una novità che in un futuro non troppo lontano potrebbe giungere nella versione pubblica dell’app di Meta. Come al solito a fornire i dettagli in super anteprima con screenshot e quant’altro ci hanno pensato i colleghi di WAInfo, sempre sul pezzo quando si parla die novità ad esso connesse. Il popolare servizio di messaggistica istantanea sembrerebbe essere ...

