Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2022 ore 08:15

Viabilità DEL 14 LUGLIO 2022 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA CODE PER INCIDENTE AL KM 31+000 CIRCA DIREZIONE VITERBO SULLA PONTINA CODE PER MEZZO PESANTE IN AVARIA TRA SPINACETO E RACCORDO DIREZIONE Roma SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRA DIRAMAZIONE Roma SUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI SULL'A91 Roma FIUMICINO TRA RACCORDO E VIA CRISTOFORO COLOMBO DIREZIONE Roma RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI FROSINONE, A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEOI GIORNI SCORSI, RESTANO ...

