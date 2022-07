Van Gogh | scoperto un autoritratto nel retro del dipinto “Testa di una contadina”

(Di giovedì 14 luglio 2022) Undi Vincent Vanè stato trovato suldi un altro. Secondo quanto riportato dalla Bbc, un gruppo di esperti della National Gallery of Scotland di Edimburgo si è accorto dell’opera dopo aver eseguito una radiografia suldi una“, che stava per essere esposto al pubblico. Al momento della scoperta, l’era coperto da strati di colla e cartone: “Quando abbiamo visto la radiografia per la prima volta eravamo estremamente eccitati. Questa è una scoperta significativa perché aggiunge elementi nuovi a ciò che già sappiamo sulla vita di Van”, ha dichiarato la restauratrice del museo, Lesley Stevenson. Ilgià noto mostra una donna della città di ...

