Ucraina, la Russia prova a riprendere l'isola dei Serpenti ma le bombe finiscono in mare (Di giovedì 14 luglio 2022) L'esercito russo ha provato ad attaccare, nella notte, la posizione strategica dell'isola dei Serpenti nel Mar Nero, ma le bombe sono cadute in mare. Lo riferisce un aggiornamento del comando ...

