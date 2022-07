Stefano Tacconi | come sta l’ex portiere dopo 3 mesi di ricovero in ospedale

Leggi su tvzap

(Di giovedì 14 luglio 2022) Le condizioni di salute distanno nettamente migliorando ed è il figlio,al solito, a darne notizia.della Juve è ancora in fase di recupero. Lo scorso 23 aprile aveva fatto spaventare tutti: era stato colpito da un’aneurisma cerebrale e per questo ha trascorso gli ultimiininIl 65enne era stato ricoverato all’“Santi Antonio e Biagio” alla fine dello scorso aprile,essersi sentito male ad Asti mentre si trovava là per un evento benefico. Fu uno spavento per i tantissimi fan del calciatore, ma soprattutto per la sua famiglia, che gli è sempre stata accanto. Un’aneurisma cerebrale ha costretto a ...