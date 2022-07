Si scola un superalcolico in due minuti | il finale del gioco è tragico

(Di giovedì 14 luglio 2022) Brutto episodio andato in scena in Sudafrica. Un uomo che ha bevuto un'intera bottiglia di un notonell'ambito di una gara di binge-drinking è morto. La polizia di Waterval, riferiscono i media del paese, ha aperto un'inchiesta sulla morte dell'uomo, che si ritiene abbia circa 25 o 30 anni. Un video, diventato poi virale su tutti i social network, lo ritrae mentre tracanna la bottiglia in meno di due, mentre la gente lo applaudiva e lo incitava. Ma poco dopo è crollato a terra. Secondo il portavoce della polizia, il brigadiere Motlafela Mojapelo, l'incidente è avvenuto in un locale dedicato alla vendita di alcol nel villaggio di Mashamba, a Elim. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine chi fosse riuscito a consumare un'intera bottiglia entro un determinato periodo di tempo avrebbe vinto l'equivalente di poco più di 10 ...

