Si cerca di evitare la crisi di governo: Draghi dice no a ipotesi voto senza fiducia (Di giovedì 14 luglio 2022) Il governo tenta il tutto per tutto nell'ottica di salvare la maggioranza ed evitare l'apertura di una crisi. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, prima dell'inizio della ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 luglio 2022) Iltenta il tutto per tutto nell'ottica di salvare la maggioranza edl'apertura di una. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, prima dell'inizio della ...

Pubblicità

Open_gol : ?? RETROSCENA: Conte nel pantano dopo il Consiglio Nazionale M5s cerca Draghi per evitare lo schianto #crisidigoverno - silvio_garofalo : Un'istantanea del ministro D'Incà, mentre cerca di evitare il voto di fiducia. - BurningRed03 : Comunque con tutto il rispetto per i fan di Alessandra Amoroso ma lei non meriterebbe di avere dei seguaci perchè è… - globalistIT : - paoloigna1 : RT @agorarai: +++Si cerca di evitare il voto di fiducia: il decreto aiuti potrebbe essere votato articolo per articolo, ritirando gli emend… -