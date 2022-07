Motorola RAZR 2022 pubblicate le foto e video ufficiali: ecco una prima scheda tecnica (Di giovedì 14 luglio 2022) Motorola da riprova di voler puntare, ancora una volta, sulla categoria dei cosiddetti “pieghevoli”. Il capostipite di una generazione di telefonini a conchiglia è stato, indubbiamente, il Motorola RAZR, riproposto qualche anno fa in una versione 2.0 con tanto di pannello foldable… ora pronto alla seconda generazione. Motorola RAZR 2022 – 140722 www.computermagazine.itMotorola RAZR 2022 è qui, finalmente. La stessa azienda ha infatti presentato la versione di quest’anno del suo popolare smartphone pieghevole, che per nome, dimensioni e soprattutto form-factor ricorda il suo antenato RAZR V3. Il cellulare a conchiglia che, a cavallo dei primi duemila, seppe conquistare il mercato. Ma tornando a noi, nella fattispecie al ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 14 luglio 2022)da riprova di voler puntare, ancora una volta, sulla categoria dei cosiddetti “pieghevoli”. Il capostipite di una generazione di telefonini a conchiglia è stato, indubbiamente, il, riproposto qualche anno fa in una versione 2.0 con tanto di pannello foldable… ora pronto alla seconda generazione.– 140722 www.computermagazine.itè qui, finalmente. La stessa azienda ha infatti presentato la versione di quest’anno del suo popolare smartphone pieghevole, che per nome, dimensioni e soprattutto form-factor ricorda il suo antenatoV3. Il cellulare a conchiglia che, a cavallo dei primi duemila, seppe conquistare il mercato. Ma tornando a noi, nella fattispecie al ...

