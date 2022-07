Manfredi per la prima volta prende le distanze da Conte: “La crisi? Mi preoccupa. Colpa degli egoismi pre-elettorali” (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – E’ stato il suo Presidente del Consiglio quando è stato ministro dell’Università: erano i tempi del Conte due. E’ stato, poi, il suo primo sponsor nazionale, un anno fa, quando era in campagna elettorale per diventare sindaco di Napoli. Questa data dalla crisi politica in atto, quindi, sarà la prima volta che Gaetano Manfredi proprio non riesce a capire Giuseppe Conte. Le motivazioni che hanno portato il leader del Movimento 5 Stelle allo strappo con Mario Draghi gli sono proprio oscure. Il primo cittadino di Napoli lo ha confidato ad Ottavio Ragone, responsabile della redazione napoletana di Repubblica, nel corso di una intervista organizzata nell’ambito della Festa dell’Unità del Partito Democratico partenopeo. “Io non sto nella testa di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – E’ stato il suo Presidente del Consiglio quando è stato ministro dell’Università: erano i tempi deldue. E’ stato, poi, il suo primo sponsor nazionale, un anno fa, quando era in campagna elettorale per diventare sindaco di Napoli. Questa data dallapolitica in atto, quindi, sarà lache Gaetanoproprio non riesce a capire Giuseppe. Le motivazioni che hanno portato il leader del Movimento 5 Stelle allo strappo con Mario Draghi gli sono proprio oscure. Il primo cittadino di Napoli lo ha confidato ad Ottavio Ragone, responsabile della redazione napoletana di Repubblica, nel corso di una intervista organizzata nell’ambito della Festa dell’Unità del Partito Democratico partenopeo. “Io non sto nella testa di ...

