LIVE World Games 2022 in DIRETTA: l’Italia protagonista con fistball, tiro con l’arco e wakeboard (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 16.24 FLYING DISC – Sta per iniziare anche il programma di questa disciplina. Alle 9.30 Gran Bretagna-Germania. 16.20 fistball – Italia in vantaggio 1-0 col Cile. E’ iniziato il secondo set. 16.16 WATERSKY E wakeboard – L’eliminatoria riguardante Alice Bagnoli è stata rinviata. A breve capiremo a che ora si disputerà la batteria. 16.12 POLO CANOA – l’Italia femminile sarà in campo dalle 18.45: le azzurre sfideranno Singapore. 16.07 tiro CON l’arco – C’è Cinzia Noziglia sulle linee di tiro di Birmingham (Alabama): l’azzurra se la sta vedendo con la finlandese Viljanen. 16.04 fistball – E’ iniziata ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 16.24 FLYING DISC – Sta per iniziare anche il programma di questa disciplina. Alle 9.30 Gran Bretagna-Germania. 16.20– Italia in vantaggio 1-0 col Cile. E’ iniziato il secondo set. 16.16 WATERSKY E– L’eliminatoria riguardante Alice Bagnoli è stata rinviata. A breve capiremo a che ora si disputerà la batteria. 16.12 POLO CANOA –femminile sarà in campo dalle 18.45: le azzurre sfideranno Singapore. 16.07CON– C’è Cinzia Noziglia sulle linee didi Birmingham (Alabama): l’azzurra se la sta vedendo con la finlandese Viljanen. 16.04– E’ iniziata ...

