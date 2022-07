Libro in edicola e abbonamenti online: ecco come iscriversi al Fantacampionato (Di giovedì 14 luglio 2022) - Andando sul sito Fantacampionato.gazzetta.it e acquistando un abbonamento 'Full 12 mesi' al costo di 24,99 euro: comprese una squadra per il Fantacampionato, una per il Fanta Mondiale e la ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 luglio 2022) - Andando sul sito.gazzetta.it e acquistando un abbonamento 'Full 12 mesi' al costo di 24,99 euro: comprese una squadra per il, una per il Fanta Mondiale e la ...

Pubblicità

fattoquotidiano : #SenzaGiriDiBoa, il lavoro non è quello di Elisabetta Franchi Un gruppo di giornaliste diventa testimone di miglia… - AlexBazzaro : Correte in edicola e con @LaVeritaWeb prendete il libro di @Capezzone Fidatevi, riderete certo, ma con un po’ di a… - MagicGazzetta : Libro in edicola e abbonamenti online: ecco come iscriversi al #Fantacampionato Gazzetta - SoloLibri : ?? Leopardi il Poeta: in edicola il libro di Giovanni Damiano dedicato al poeta recanatese: ? - BCarazzolo : RT @fattoquotidiano: #SenzaGiriDiBoa, il lavoro non è quello di Elisabetta Franchi Un gruppo di giornaliste diventa testimone di migliaia… -