Le Smart TV VIDAA di Hisense accolgono le partite di calcio di FIFA+

(Di giovedì 14 luglio 2022) Nella giornata di oggi, 14 luglio 2022,ha dato un annuncio molto interessante sia per i possessori di alcuneTVche per gli appassionati diin generale: tutte ledello sport più famoso al mondo trasmesse dalla piattaformasono ora disponibili per leTVequipaggiate conU4, U5 e U6. In parole povere, i possessori dei modelli compatibili avranno accesso a eventi di portata planetaria come campionati mondiali ed europei, oltre che a match live e documentari.suU4, U5 e U6 Questa importante comunicazione è arrivata pochi giorni dopo la presentazione della nuova gamma di TV 2022 di, ...

offertebestbuy : Hisense 65' UHD 4K 2022 65A6FG, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, IPS, Controlli vocali Alexa / Google Assistan… - offertebestbuy : Hisense 50' UHD 4K 2022 50A6FG, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tu… - Scontiamolo : IN SCONTO: Hisense 55? OLED 4K 2021 55A81G, Audio Dolby Atmos 60W, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Control… - Scontiamolo : IN SCONTO: Hisense 50? UHD 4K 2022 50A6FG, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Controlli vocali Alexa / Google As… -

Libero Tecnologia

... Tuner DVB - T2/S2 HEVC Main10 In offerta a 279,00 - invece di 449,00 sconto 38% - fino a 13 lug 22 Click qui per approfondire Hisense 50 QLED 4K 2021 50E78GQ, Quantum Dot,TV5.0, HDR ......dotato del sistema operativo5 , sviluppato da Hisense, per il quale esistono tutte le app di streaming e che è compatibile con i controlli vocali di Amazon Alexa e Google Assistant . La... 5 Smart TV economiche in sconto per il Prime Day 2022 Se state cercando una Smart TV in offerta, non potete fare altro che dare un'occhiata alle promozioni dell'Amazon Prime Day 2022.Hisense rinnova la propria gamma di televisori presentando la nuova line-up 2022 composta da 12 modelli in grado di incontrare al meglio i bisogni di ciascun consumatore: dai TV top di gamma con tecno ...