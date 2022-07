(Di giovedì 14 luglio 2022)uscita nel ritiro pre-campionato dellavittoria, questo pomeriggio, per 5-0 contro l‘NK, squadra dellaserie slovena. I biancocelesti scaldano i motori, a un mese dall’inizio della Serie A, trascinati dalladie dai gol di Immobile, Basic e Zaccagni. Rimandato l’esordio per il nuovo arrivato Romagnoli, finito ai box dopo un solo giorno di allenamento per un lieve affaticamento muscolare all’adduttore. Nell’undici iniziale debutto tra i pali di Maximiano. In difesa Lazzari e Marusic sulle corsie esterne mentre l’inedita coppia centrale è formata da Casale e Patric. In mezzo al campo Cataldi dirige la regia, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. Il tridente d’attacco è quello titolare: Felipe Anderson, ...

Pubblicità

FBiasin : Con il gol del 2-3 contro la Lazio si è guadagnato ogni singolo centesimo perché, banalmente, ha cambiato la storia… - sportface2016 : #Lazio, buona anche la seconda: 5-0 all'Nk Dekani, Doppietta di #Pedro, #Romagnoli assente per affaticamento muscol… - brandocanide : Finisce 5-0 la partita della Lazio dopo una buona prestazione #Lazio - vocelaziale : #Lazio 0-0 #Dekani?? Amichevole? 19’- Ancora Lazio! Palla nel mezzo per Immobile che prova il piatto con il destro… - ITALOFRANCESE1 : BUONA SERATA ! ??????????????? ?? ?? ?? #buongiorno #buonanotte #buondi #buonasera #buonaserata #neiperte #14luglio… -

SPORTFACE.IT

"Al momento abbiamo unaautonomia di vaccini in Liguria per le quarte dosi a fragili e over ... tutte le regioni registrano un incremento percentuale dei nuovi casi : dal 5,1% delal 51,1% ...La squadra di per sé è, ma la società sta lavorando sul mercato per darci ancora una mano". E ... laha annunciato Maximiano, Spezia e Verona accolgono rispettivamente Ekdal e Doig. Ecco ... Lazio, buona anche la seconda: 5-0 all'Nk Dekani: doppietta di Pedro Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Lazio cambia portiere e sceglie di puntare su Maximiano: tutto quello che devi sapere sul portoghese per il fantacalcio ...