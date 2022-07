Pubblicità

Covid, allarme dalla Gran Bretagna sulla nuova variante Centaurus: cosa sappiamo - La variante "Centaurus" deve il suo nome a un tizio qualunque - Arriva la variante "centaurus": la variante mitologica che ti fa diventare metà uomo e metà coglione! Circola già da mesi!

Rilevata per la prima volta in India a inizio maggio e poi diffusasi in oltre 10 ...La nuova sottovariante di Omicron BA.2.75, ribattezzatasui social 'Questo virus non smette di tenerci sulla corda. Purtroppo le varianti si ...riguarda le preoccupazioni per questa, ...La nuova variante Covid si chiama Centaurus e sembra avere una capacità di trasmissibilità più elevata rispetto a quella di Omicron 5.Centaurus è la nuova variante del Covid. Finora individuata in dieci Paesi. Il nome completo è Omicron BA.2.75. La sottovariante è emersa per la prima ...