Italia femminile, Bertolini: «Brave a non subire psicologicamente lo svantaggio» (Di giovedì 14 luglio 2022) Italia femminile, la ct Milena Bertolini ha parlato dopo il pareggio in rimonta contro l’Islanda: le sue dichiarazioni Milena Bertolini ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo Italia femminile-Islanda. LE PAROLE – «Sapevamo e sappiamo che dobbiamo fare almeno 4 punti per passare il girone. Oggi le ragazze sono state Brave, potevamo accusare psicologicamente il gol subito a freddo, soprattutto a causa dei 5 gol contro la Francia. Sono invece state molto Brave a reagire.Grazie al lavoro di tutta la squadra, quando abbiamo giocato palla a terra come sappiamo fare le abbiamo messe in difficoltà e infatti il pareggio è arrivato proprio in questo modo. Dovevano stare calme e dentro il gioco, a volte fanno cose che mi fanno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022), la ct Milenaha parlato dopo il pareggio in rimonta contro l’Islanda: le sue dichiarazioni Milenaha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo-Islanda. LE PAROLE – «Sapevamo e sappiamo che dobbiamo fare almeno 4 punti per passare il girone. Oggi le ragazze sono state, potevamo accusareil gol subito a freddo, soprattutto a causa dei 5 gol contro la Francia. Sono invece state moltoa reagire.Grazie al lavoro di tutta la squadra, quando abbiamo giocato palla a terra come sappiamo fare le abbiamo messe in difficoltà e infatti il pareggio è arrivato proprio in questo modo. Dovevano stare calme e dentro il gioco, a volte fanno cose che mi fanno ...

