' Ilary Blasi segreta e scaltra' | spuntano i gossip dopo l' addio a Totti

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - AngoloDV : Ilary Blasi ha un altro? Piovono smentite su Spinalbese e Alessio #ilaryblasi #angolodellenotizie #isola… - Corriere : Lei in Tanzania, lui a Roma: l’estate separata Blasi-Totti -

Agenzia ANSA

Razionale, essenziale, virile e di una furbizia plautina mascherata da volitiva intelligenza e saggia riservatezza. Così Alberto Dandolo su Oggi descrive. Il giornalista ha ricordato la giovinezza della presentatrice e le sue uscite mondane prima dell'incontro con Francesco Totti: "Memorabili le sue serate nelle migliori discoteche in ...Chiamatelo pure Totti -gate: da giorni, ormai, non si parla di altro. Della separazione, burrascosa, trae Francesco Totti . Così, le indiscrezioni corrono alla velocità della luce e spuntano due nomi: Alessio La Padula , ballerino di Amici , e Antonino Spinalbese , ex di Belen Rodriguez . ... Ilary Blasi vola in Tanzania con i figli dopo l'annuncio della fine del matrimonio con Francesco Totti - Cultura & Spettacoli In un'intervista Alex Nuccetelli torna a rivelare nuovi dettagli sulla separazioni Totti-Blasi e sulla relazione del calciatore con Noemi Bocchi ...Ilary Blasi pazza di lui L’ex di Belen bellissimo e famosissimo ha rapito il cuore della bellissima bionda, povero Totti!