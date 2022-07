Governo, Draghi pronto a lasciare se il M5s non vota la fiducia (Di giovedì 14 luglio 2022) Il M5s ha deciso di non votare la fiducia sul decreto Aiuti e uscirà dall’Aula. Su quel voto, però, il Governo ha posto la questione di fiducia: la crisi è imminente Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 luglio 2022) Il M5s ha deciso di nonre lasul decreto Aiuti e uscirà dall’Aula. Su quel voto, però, ilha posto la questione di: la crisi è imminente

Pubblicità

CottarelliCPI : La riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) è legge, come previsto dal PNRR. Gli ITS sono fondamentali per cr… - matteorenzi : Penso che così il Governo non vada più avanti. Meglio un Draghi bis senza grillini o le elezioni. Ne ho parlato ogg… - Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - alfios_potamos : RT @giovannidicaro: Esorto i Senatori del #M5S a non votare domani la fiducia al governo Draghi. Un governo ormai proiettato a seguire gli… - SuperErmy : @xfrancesco60pf @MarioFurore @GiuseppeConteIT Ecco, le mancano dei pezzi del recente passato. A quanto pare, la cad… -