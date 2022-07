Governo: Draghi a lavoro a P.Chigi (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi è a lavoro a Palazzo Chigi, dove, nel pomeriggio, dovrebbe tornare a riunirsi anche il Consiglio dei ministri. Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il premier Marioè aa Palazzo, dove, nel pomeriggio, dovrebbe tornare a riunirsi anche il Consiglio dei ministri.

Pubblicità

CottarelliCPI : La riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) è legge, come previsto dal PNRR. Gli ITS sono fondamentali per cr… - matteorenzi : Penso che così il Governo non vada più avanti. Meglio un Draghi bis senza grillini o le elezioni. Ne ho parlato ogg… - Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - 1ettoreb : RT @Pascu1970: sull’orlo della disperazione #Conte fa cadere il governo bruciando la figura più autorevole che il mondo ci riconosca … e Pu… - universo_astro : RT @Adnkronos: #Crisidigoverno, #Calenda dice no alle elezioni anticipate: 'Avanti con Draghi senza #M5S, meglio che ritrovarci con l’ennes… -