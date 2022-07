Giulia Salemi: dura realtà dietro a quel sorriso “Sono tossici, ho dovuto…” (Di giovedì 14 luglio 2022) L’influencer Giulia Salemi si sbottona e confessa un duro trascorso nel suo privato: ecco come ha vissuto le montagne di critiche. Giulia Salemi (fonte instagram)La frizzante Giulia Salemi nasconde un segreto nel suo privato. Dopo l’esperienza al “GF Vip” e alla nascita dell’amore con il giovane showman Pierpaolo Pretelli, la coppia ha attraversato diversi momenti cruciali. Giulia ha infatti lanciato la sua prestigiosa linea di abbigliamento e beachwear “Goldsand”, mentre il fidanzato si è dilettato al fianco di Mara Venier a “Domenica in”, fungendo da prezzemolino nel programma. Si è poi dato alla carriera radiofonica, costantemente spalleggiato dalla sua partner. Dopo le illazioni circa la loro separazione durante le festività ... Leggi su ck12 (Di giovedì 14 luglio 2022) L’influencersi sbottona e confessa un duro trascorso nel suo privato: ecco come ha vissuto le montagne di critiche.(fonte instagram)La frizzantenasconde un segreto nel suo privato. Dopo l’esperienza al “GF Vip” e alla nascita dell’amore con il giovane showman Pierpaolo Pretelli, la coppia ha attraversato diversi momenti cruciali.ha infatti lanciato la sua prestigiosa linea di abbigliamento e beachwear “Goldsand”, mentre il fidanzato si è dilettato al fianco di Mara Venier a “Domenica in”, fungendo da prezzemolino nel programma. Si è poi dato alla carriera radiofonica, costantemente spalleggiato dalla sua partner. Dopo le illazioni circa la loro separazionente le festività ...

