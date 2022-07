Gabriel Garko torna in pista!

(Di giovedì 14 luglio 2022)Il fresco 50ennea far parlare di sé, ma questa volta non per le sue vicende sentimentali. L’attore torinese è infatti impegnato su un set cinematografico, che segna così il suo ritorno professionale dopo diversi anni di “magra”.sarà nel prossimo cinepanettone di Massimo Boldi, dal titolo Vacanze in famiglia. “Quest’estate finiamo le riprese del nuovo film di Natale”, ha dichiarato lo stesso Boldi a Fanpage, annunciando nel cast unche – anticipa – “sarà pazzesco”. Per lui, come detto, si tratta di un ritorno sul set, dove mancava da diverso tempo: tra le ultime “fatiche”, nel 2016 e 2017, il cameo in Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi e quello nel dimenticabile ritorno della serie Il Bello delle Donne. L’ultimo ruolo ...

Pubblicità

Novella_2000 : Gabriel Garko compie 50 anni: tanti gli invitati vip presenti alla festa - doctorgis84 : Chiedere se farà la #quartadose a chi non ha i requisiti, in atto è un po' come chiedere a una persona comune se us… - SPYit_official : Gabriel Garko compie 50 anni e racconta come e quando capì di essere gay... e c’entra Monica Bellucci!… - zazoomblog : Massimo Boldi : Nel prossimo film faccio coppia con Gabriel Garko - gmduello : Massimo Boldi e Gabriel Garko nel prossimo film di Natale. Così mi ha raccontato il 'cipollino d'Italia' in questa… -

Tutti i nomi trapelati e confermati finora vengono fortemente approvati da Carolyn Smith che, suche, prima di essere concorrente è stato ospite in passato, non nasconde il proprio ...Novità in arrivo sul grande schermo: Massimo Boldi ha annunciato un film di Natale cone tanti altri personaggi... Tour estivo, progetti futuri e non solo. Massimo Boldi si è raccontato a 360° a Fanpage svelando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: il film di ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Massimo Boldi ha concesso una intervista a Fanpage nella quale ha detto che farà coppia con Gabriel Garko nel prossimo film.