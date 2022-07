Draghi non si è dimesso: 'Riflette'. Alle 18.15 il Consiglio dei ministri. Dietrofront M5S: 'Pronti a votare fiducia' (Di giovedì 14 luglio 2022) Potrebbe essere il giorno della verità per il Governo di Mario Draghi , dopo lo strappo del Movimento 5 Stelle riguardo il voto di fiducia sul Dl Aiuti. In attesa del Consiglio dei ministri, prima ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 luglio 2022) Potrebbe essere il giorno della verità per il Governo di Mario, dopo lo strappo del Movimento 5 Stelle riguardo il voto disul Dl Aiuti. In attesa deldei, prima ...

matteorenzi : Penso che così il Governo non vada più avanti. Meglio un Draghi bis senza grillini o le elezioni. Ne ho parlato ogg… - LFerraraM5S : Domani il M5S non parteciperà al voto al Senato e non voterà la fiducia al Governo Draghi. Una decisione che il M5S… - marcodimaio : Il M5S non voterà la fiducia al Dl aiuti, cioè oltre 20 mld di aiuti a famiglie e imprese. “Non basta la parola di… - AlexAle2727 : RT @giovannidicaro: #Salvini butta giù il #Conte1. Tutti muti. #Renzi butta giù il #Conte2 in piena pandemia. Tutti muti. #Conte non vota… - Adriano48R : RT @madforfree: La venerazione puerile che le anime belle di Twitter hanno nei confronti di Draghi - l’uomo forte, “il migliore che abbiamo… -