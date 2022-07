Dimissioni Draghi, Ipf: “Lavoriamo per solida maggioranza a sostegno di questo governo” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “La figura del presidente Mario Draghi è preziosa e fondamentale per il nostro Paese, adesso serve un chiaro segnale dal Parlamento”. Così in una nota i capigruppo di Camera e Senato di Insieme per il Futuro, Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola, dopo l’annuncio delle Dimissioni da parte di Mario Draghi. “Lavoriamo affinché mercoledì in Aula emerga una solida maggioranza a sostegno di questo governo. È il momento della maturità e del senso di responsabilità. Non possiamo permettere che l’Italia vada incontro a un collasso economico e sociale” scrivono i capigruppo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “La figura del presidente Marioè preziosa e fondamentale per il nostro Paese, adesso serve un chiaro segnale dal Parlamento”. Così in una nota i capigruppo di Camera e Senato di Insieme per il Futuro, Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola, dopo l’annuncio delleda parte di Mario. “affinché mercoledì in Aula emerga unadi. È il momento della maturità e del senso di responsabilità. Non possiamo permettere che l’Italia vada incontro a un collasso economico e sociale” scrivono i capigruppo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

