Dimissioni Draghi, Di Battista: "Ottima notizia se cade governo" (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – "Se davvero dovesse cadere il governo dell'assembramento (io non sono così sicuro) sarebbe un'Ottima notizia". Si chiude così un post su Facebook di Alessandro Di Battista. "Si appellano al senso di responsabilità quelli, che negli ultimi anni, sono stati responsabili solo del loro culo – attacca l'ex 5 stelle – tra l'altro flaccido come la loro etica. Parlano di rispetto delle Istituzioni coloro i quali, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, hanno violentato la massima Istituzione del Paese, il Parlamento, togliendogli ogni dignità. Parlano di 'cose importanti ancora da fare' i responsabili dell'ignobile legge Cartabia (che ha fatto indignare tutti i magistrati antimafia), coloro che hanno portato avanti la strategia fallimentare delle armi e delle sanzioni, coloro che pensano che ...

