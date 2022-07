Dalmine | aggredito col taglierino e rapinato dopo avere prelevato al bancomat

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 luglio 2022). Ha atteso che prelevasse il denaro dallo sportello, per poi aggredirlo e rapinarlo con un. È successo giovedì mattina, poco prima delle 10.30, all’esterno del Crédit Agricole di, in via Sant’Andrea. L’uomo che ha subito la rapina, un 57enne, è stato lievemente ferito al braccio destro, tanto che sul posto è arrivata anche un’ambulanza. La Polizia Locale die i carabinieri di Treviglio, intervenuti sul posto, sono al lavoro per cercare di risalire all’identità del malvivente.