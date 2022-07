Covid, ancora 3 decessi ieri in Abruzzo per il virus, 3.110 i nuovi contagi (Di giovedì 14 luglio 2022) L'Aquila - Sono 3110 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 464800. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di un 87enne e di una 85enne della provincia di Chieti, mentre un terzo caso risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3407. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 408837 dimessi/guariti (+1377 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 52556 (+1730 rispetto a ieri). Di questi, 252 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 14 luglio 2022) L'Aquila - Sono 3110 icasi positivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 464800. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3casi (si tratta di un 87enne e di una 85enne della provincia di Chieti, mentre un terzo caso risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3407. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 408837 dimessi/guariti (+1377 rispetto a). Gli attualmente positivi insono 52556 (+1730 rispetto a). Di questi, 252 pazienti (+5 rispetto a) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento ...

