Comunque andrà a finire la tragicommedia grillina | arriverà un vaffa-day per Conte

(Di giovedì 14 luglio 2022) Quando tutto questo sarà finito, quando cioè calerà il sipario sulla farsa a cinque stelle, poi bisognerà essere spietati. D’altronde dovrebbe essere sempre così, chi rompe paga. Il perdono è un’altra cosa, non va tanto bene in politica: in politica ci si vendica, anche. E allora Giuseppenon deve illudersi, non sarà mai accolto come il figliol prodigo ma soltanto per quello che sta dimostrando di essere, un uomo irragionevole e persino nocivo per la qualità della politica e delle istituzioni, e un leader che non guida la sua squadra, che si fa mettere i piedi in testa dal direttore di un giornale autoreferenziale e estremista, da una ex sindaca cacciata a furor di popolo e da quattro scalzacani finiti per caso in Parlamento può diventare persino pericoloso, non nel senso, ovviamente, che possa fare un colpo di Stato ma in quello di demolire una normale ...