Ciclisti travolti e uccisi sull’Aurelia | i numeri di una tragedia | Il conducente ha avuto un infarto

(Di giovedì 14 luglio 2022) Unaterribile quella che si è verificata questa mattina, intorno alle 11:30, a Grosseto, sulla vecchia statale Aurelia, all’incirca nei pressi del passaggio a livello di Braccagni. Un uomo di 82 anni si trovava alla guida della sua Panda quando ad un certo punto ha fortemente sbandato all’uscita di una curva ed è finito addosso ad una fila composta da una ventina di cicloamatori, che provenivano da Massa Marittima e stavano facendo rientro a casa. Il cicloamatore che si trovava in testa al gruppo è stato colpito dallo specchietto della Panda ed è riuscito a cavarsela, ma chi si trovava alla sua ruota è stato inesorabilmente travolto. L’auto ha finito la sua corsa in un fosso trascinandosi dietro diversi. Il bilancio è pesantissimo: sono quattro le persone decedute, ovvero tree il guidatore ...

Racconta Enrico Guazzini, agente della polizia municipale di Grosseto che era nel gruppo di ciclisti amatoriali. L'uomo era in cima al gruppo e ha visto l'utilitaria nell'altra corsia. L'incidente è avvenuto in via Pupilli, all'altezza del passaggio a livello. L'anziano conducente, Mario Fiorilli, 82 anni, di Montepescali (Grosseto), è stato colto da un malore, forse un infarto che gli è stato fatale.