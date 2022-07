Calciomercato Napoli, non solo Kim: tutte le alternative per il post Koulibaly (Di giovedì 14 luglio 2022) La cessione di Koulibaly al Chelsea è arrivata come un terremoto sul Calciomercato del Napoli. In questo momento, diventa dunque una priorità assoluta per gli azzurri quella di trovare un sostituto all’altezza del difensore senegalese. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport passa in rassegna una serie di nomi per il post Koulibaly, mettendo in primo piano quello del coreano Kim Min Jae, per cui c’è da abbassare la richiesta di 20 milioni del Fenerbache. Acerbi rappresenterebbe invece un’alternativa di emergenza nel caso in cui dovessero saltare le altre trattative. Foto: Getty Images- Kim Min Jae Fra gli ulteriori nomi considerati dal quotidiano c’è quello di Senesi del Feyenoord, da tempo nel mirino del ds Giuntoli. Anche qui a spaventare il Napoli sono però le alte ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 luglio 2022) La cessione dial Chelsea è arrivata come un terremoto suldel. In questo momento, diventa dunque una priorità assoluta per gli azzurri quella di trovare un sostituto all’altezza del difensore senegalese. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport passa in rassegna una serie di nomi per il, mettendo in primo piano quello del coreano Kim Min Jae, per cui c’è da abbassare la richiesta di 20 milioni del Fenerbache. Acerbi rappresenterebbe invece un’alternativa di emergenza nel caso in cui dovessero saltare le altre trattative. Foto: Getty Images- Kim Min Jae Fra gli ulteriori nomi considerati dal quotidiano c’è quello di Senesi del Feyenoord, da tempo nel mirino del ds Giuntoli. Anche qui a spaventare ilsono però le alte ...

