Bimba di 10 anni incinta. E inizia un viaggio per poter abortire (Di giovedì 14 luglio 2022) Una doppia tragedia: prima lo stupro e poi il divieto, da parte dell’autorità politica, d’ interrompere la gravidanza. La vittima una Bimba di appena 10 anni. Da un lato una bambina di 10 anni costretta a crescere troppo in fretta, dall’altro la politica rigida e inflessibile che vieta la possibilità ad una minore di poter decidere sul proprio corpo. SANSA/ALESSANDRO DI MARCO/ARCHIVIOLa vittima sarebbe stata abusata almeno due volte da un giovane di 27 anni – Gershon Fuentes – che, dopo essere stato arrestato, ha confessato. La bambina, purtroppo, dopo uno dei due abusi sessuali è rimasta incinta. I genitori volevano fare interrompere la gravidanza alla piccola sia per il trauma subito sia per la tenerissima età della bambina ma lo Stato glielo ha impedito. Questa ... Leggi su formatonews (Di giovedì 14 luglio 2022) Una doppia tragedia: prima lo stupro e poi il divieto, da parte dell’autorità politica, d’ interrompere la gravidanza. La vittima unadi appena 10. Da un lato una bambina di 10costretta a crescere troppo in fretta, dall’altro la politica rigida e inflessibile che vieta la possibilità ad una minore didecidere sul proprio corpo. SANSA/ALESSANDRO DI MARCO/ARCHIVIOLa vittima sarebbe stata abusata almeno due volte da un giovane di 27– Gershon Fuentes – che, dopo essere stato arrestato, ha confessato. La bambina, purtroppo, dopo uno dei due abusi sessuali è rimasta. I genitori volevano fare interrompere la gravidanza alla piccola sia per il trauma subito sia per la tenerissima età della bambina ma lo Stato glielo ha impedito. Questa ...

