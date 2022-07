Basilashvili e Karatsev | ' Le accuse di match fixing sono senza fondamento'

(Di giovedì 14 luglio 2022) "Sciocchezze". È la risposta che i due tennisti citati in un nuovo, presunto scandalo scommesse, Nikoloz, attuale numero 26 Atp e allenato per 18 mesi dal 2013, e Aslan, numero ...

Al centro dell'indagine ci sarebbe il coach bielorusso Yahor Yatsyk e due suoi ex allievi,, appunto. Stando alla Zdf, Yatsyk avrebbe pagato i due tennisti in un paio di ......Bautista Agut Gael Monfils John Isner Denis Shapovalov Botic van de Zandschulp Nikoloz...Alejandro Davidovich Fokina Oscar Otte Albert Ramos - Vinolas Francisco Cerundolo Aslan...L'ex n. 3 del mondo torna a vincere due match di fila dopo un anno e tre mesi. Il russo ai quarti affronterà Laslo Djere, dopo aver lottato duramente con il finalista del 2021 Federico Coria ...A pochi giorni dalla fine di Wimbledon arriva una nuova brutta notizia per il mondo del tennis. Più volte questo sport ha avuto nel corso degli anni, soprattutto nelle categorie minori, problematiche ...