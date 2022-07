Atletica | Roberta Bruni | “Con il coltello tra i denti” Andrea Dallavalle | “Risolti i problemi alla caviglia

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 luglio 2022) Giornata di vigilia a Eugene (USA) dove domani scatteranno i Mondiali 2022 dileggera. Sono subito attesi all’opera le punte di diamante della spedizione italiana: Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni del salto in alto e Marcell Jacobs nelle batterie dei 100 metri. I due Campioni Olimpici cercheranno di mettersi immediatamente in luce e di passare il turno. Nella prima giornata sono particolarmente attesi anche altri azzurri., fresca di record italiano in stagione (4.71) insegue la finale nel salto con l’asta: “Essere qui a Eugene è veramente ‘figo’. È la patria dell’e quest’anno Sandi Morris ha saltato qui la migliore prestazione mondiale di 4,82: non vedo l’ora di scendere in pedana e darle filo da torcere, a lei,Nageotte e tutte le altre. Ogni gara è a sé ma ...