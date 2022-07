Pubblicità

...per il boom delle esportazioni pandemiche in Cina prima che le spedizioni diminuiscano adel ... - Advertisement - Tags cina Share FacebookPinterest WhatsApp Linkedin Email Telegram ......sarebbe di costringere Musk a pagare un miliardo di dollari nel caso in cui l'operazione non venisse finalizzata asua. Questa seconda opzione, però, sarebbe una sconfitta per, le cui ...Senza contare che “c’è chi ipotizza che il dietrofront di Musk non sia legato propriamente al reale numero di account falsi “nascosto” da Twitter, bensì al crollo dei titoli tech registrato in borsa n ...Twitter fa causa a Elon Musk per costringerlo a completare l’acquisizione da 44 miliardi di dollari. Quest’ultimo aveva annunciato giorni fa di non voler più procedere con l’acquisto di Twitter.