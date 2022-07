Traffico Roma del 13-07-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera dalla redazione cuore a tratti perintenso sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra via Ostiense via Casilina interna si rallenta tra Cassia bis e Salaria è chiusa per incidente via Salaria all’altezza di via Cortona direzione fuoriilè deviato Sul cavalcavia di Fidene inevitabili le ripercussioni forti e rallentamenti a partire da via del Foro Italico code per incidente poi sulla via Pontina via Cristoforo Colombo e Tor de’ Cenci verso Pomezia trafficata anche la tangenziale est con rallentamenti tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni e tra viale Castrense lo svincolo per laL’Aquila verso lo stadio Olimpico chiusa Viale Palmiro Togliatti tra via Casilina e via dell’aeroporto di ...