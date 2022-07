Totti e Ilary | trovato l’accordo! “Lei riceverà un assegno mensile a diversi zeri”

Pubblicità

Il giornalista è stato chiamato in causa per commentare la separazione tra FrancescoBlasi e, per l'occasione, ha esordito dicendo che 'in Italia un matrimonio su due è destinato a ...a a a Ma chi sarebbe l'autore dei fantomatici messaggi d'amore inviati aBlasi che tanto hanno fatto arrabbiare il di lei ormai ex marito FrancescoA Milano gira voce che si tratti di un ex di un'altra conduttrice famosa... Pronto c'é un aereo per te, il video ...Le carte son firmate, o quasi, e Ilary Blasi riparte dalla Tanzania. Dopo la fine del matrimonio (e la divisione patrimoniale) con Francesco Totti, annunciata due giorni fa, ...Nei termini ci sarebbero anche la decisione sulla dimora della famiglia Totti e l'assegno dovuto da Francesco a Ilary ...