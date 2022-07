Sonia Bruganelli asfaltata dalla compagna di Enrico Brignano

infoitcultura : Gf Vip, Sonia Bruganelli pubblica questo POST e scoppia la polemica - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Flora Canto risponde a Sonia Bruganelli sulla polemica dell'aereo privato - Methamorphose30 : RT @samanta_012: Mai stata così tanto d’accordo con Sonia Bruganelli. Che schifo veramente - StraNotizie : Sonia Bruganelli e i gossip sul nuovo fidanzato di Ilary Blasi: “Che schifo!” - prest0nlogan : RT @samanta_012: Mai stata così tanto d’accordo con Sonia Bruganelli. Che schifo veramente -

Ieri con un tweet pubblicato sul suo profilo,ha espresso tutta la sua solidarietà ad Ilary Blasi e Francesco Totti. La produttrice ha detto che i rumor e i gossip sulla coppia possono solo far male ai figli del Pupone e della ...Solo poche ore faha condiviso dal proprio profilo social la foto che la ritrae mentre è comodamente seduta all'interno del suo aereo privato. Non molto tempo dopo arriva la tagliente risposta di Flora ...La nuova opinionista rivela i motivi che l'hanno portata ad accettare la sfida L'uragano Orietta Berti è pronto a soffiare sulla casa del GF Vip. Non come ...Orietta Berti è pronta a fare il suo debutto come opinionista del Grande Fratello Vip 7. Per la cantante, dopo le esperienze come giudice e come ...