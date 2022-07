Salvini “Se M5s non vota dl Aiuti finisce governo” (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se una forze di maggioranza non vota un decreto di maggioranza fine, mi pare evidente che si va a a votare. Lo dice il buon senso, mi sembra evidente”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa alla Camera. “Non so cosa partorirà la riunione deiCinquestelle oggi – ha detto – ma in queste ultime settimane si è notato all'interno della Lega una compattezza che mi ha inorgoglito, alla faccia dei gufi, quando la Lega fa la Lega non ce n'è per nessuno. I temi su cui ci stiamo concentrando adessosono quelli del lavoro, che non vuol dire assistenza – ha aggiunto – noi non facciamo lettere, non chiediamo incontri, voteremo in Parlamento quello che serve al paese, a noi interessano stipendio e pensioni”. – Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se una forze di maggioranza nonun decreto di maggioranza fine, mi pare evidente che si va a are. Lo dice il buon senso, mi sembra evidente”. Lo dice il leader della Lega Matteodurante una conferenza stampa alla Camera. “Non so cosa partorirà la riunione deiCinquestelle oggi – ha detto – ma in queste ultime settimane si è notato all'interno della Lega una compattezza che mi ha inorgoglito, alla faccia dei gufi, quando la Lega fa la Lega non ce n'è per nessuno. I temi su cui ci stiamo concentrando adessosono quelli del lavoro, che non vuol dire assistenza – ha aggiunto – noi non facciamo lettere, non chiediamo incontri, voteremo in Parlamento quello che serve al paese, a noi interessano stipendio e pensioni”. – Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

Pubblicità

AndreaMarcucci : La scelta politica del #M5S è grave. Indebolire o mettere a rischio il governo in queste settimane è da scellerati.… - AlexBazzaro : Salvini: se domani M5S non vota il dl Aiuti si torni al voto - AlexBazzaro : GOVERNO: SALVINI, 'NON DISPOSTI A RESTARE IN ESECUTIVO SENZA M5S' Molto bene… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Salvini “Se M5s non vota il dl Aiuti si va alle urne” - - cavalierebianc5 : RT @SBidimedia: #crisidigoverno Matteo Salvini in conferenza stampa oggi: 'Noi non siamo disposti a restare in un esecutivo senza il M5S'… -