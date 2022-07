Rhove interrompe il concerto e va via: “Non avete ancora saltato un ca**o, non esiste!” E il pubblico in coro: “Scemo, scemo” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Shakerando” è il tormentone musicale del momento e uno dei brani sovrani delle classifiche radiofoniche. Rhove, autore della canzone, si è reso recentemente protagonista di uno scontro con il pubblico in occasione del suo ultimo concerto. Mentre il live volgeva alla fine, l’artista ha scelto di interrompere l’esibizione per rivolgersi, deluso, ai fan: “Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Il concerto è finito adesso e non avete ancora saltato un ca**o!”. Avvilito, ha concluso: “È un problema. Mi dispiace ragazzi, divertitevi un po’ di più, ciao”. Il giovane artista ha poi abbandonato il palco sulle note del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Shakerando” è il tormentone musicale del momento e uno dei brani sovrani delle classifiche radiofoniche., autore della canzone, si è reso recentemente protagonista di uno scontro con ilin occasione del suo ultimo. Mentre il live volgeva alla fine, l’artista ha scelto dire l’esibizione per rivolgersi, deluso, ai fan: “Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a finee non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Ilè finito adesso e nonun!”. Avvilito, ha concluso: “È un problema. Mi dispiace ragazzi, divertitevi un po’ di più, ciao”. Il giovane artista ha poi abbandonato il palco sulle note del ...

