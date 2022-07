Percepiva reddito di cittadinanza e spacciava: arrestato 61enne nel Casertano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPercepiva il reddito di cittadinanza e spacciava droga. Lo hanno scoperto i carabinieri che hanno arrestato a Vitulazio, nel Casertano, un 61enne del posto. L’uomo è stato fermato per strada e trovato in possesso di un grammo di cocaina, poi a casa i carabinieri gli hanno sequestrato altri dodici grammi di hashish e materiale per pesare e confezionare lo stupefacente. Il pusher 61enne è stato posto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoildidroga. Lo hanno scoperto i carabinieri che hannoa Vitulazio, nel, undel posto. L’uomo è stato fermato per strada e trovato in possesso di un grammo di cocaina, poi a casa i carabinieri gli hanno sequestrato altri dodici grammi di hashish e materiale per pesare e confezionare lo stupefacente. Il pusherè stato posto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Percepiva reddito di cittadinanza e spacciava: arrestato 61enne nel #Casertano ** - burberoatratti : Il giovane percepiva il reddito di cittadinanzza ed è stato reso innocuo a colpi di taser - Lorrerome : @chicca2469 @tdrclaudio Anni fa mio papà ,che avrebbe potuto non pagare la mia retta universitaria perché lavorava… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: ?? Straniero ? ?? Spacciatore ?? Percepiva il Reddito di Cittadinanza. Alla faccia delle tante famiglie che non ce la fa… - severino_nappi : ?? Straniero ? ?? Spacciatore ?? Percepiva il Reddito di Cittadinanza. Alla faccia delle tante famiglie che non ce l… -